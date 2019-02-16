{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Пекине

В Москве разделяют "удовлетворение Пекина состоянием российско-китайского стратегического партнерства", отметил глава МИД России Сергей Лавров

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в конце апреля в Пекине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы с нетерпением ожидаем второго форума "Один пояс - один путь", где будет участвовать президент Путин",- сказал Лавров на встрече с членом политбюро ЦК КПК и госсовета КНР Ян Цзечи.

"В свою очередь рассчитываем на успешное участие председателя КНР Си Цзиньпина в ходе его визита в Россию и в Международном петербургском экономическом форуме в качестве главного гостя",- добавил российский министр.

Лавров отметил, что в Москве "разделяют удовлетворение Пекина состоянием российско-китайского стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияКитайСи Цзиньпин
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
Главы МИД РФ и Японии проводят переговоры в Мюнхене
Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, беседа с Таро Коно проходит в рамках договоренностей лидеров двух стран по диалогу о мирном договоре
Читать полностью