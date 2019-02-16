Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Пекине

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в конце апреля в Пекине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы с нетерпением ожидаем второго форума "Один пояс - один путь", где будет участвовать президент Путин",- сказал Лавров на встрече с членом политбюро ЦК КПК и госсовета КНР Ян Цзечи.

"В свою очередь рассчитываем на успешное участие председателя КНР Си Цзиньпина в ходе его визита в Россию и в Международном петербургском экономическом форуме в качестве главного гостя",- добавил российский министр.

Лавров отметил, что в Москве "разделяют удовлетворение Пекина состоянием российско-китайского стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия".