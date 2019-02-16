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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Главы МИД РФ и Японии проводят переговоры в Мюнхене

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, беседа с Таро Коно проходит в рамках договоренностей лидеров двух стран по диалогу о мирном договоре

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу в Мюнхене проводит переговоры с главой МИД Японии Таро Коно, сообщает корреспондент ТАСС.

Лавров подчеркнул, открывая встречу, что беседа с Коно проходит в рамках договоренностей лидеров двух стран по диалогу о мирном договоре. Он выразил надежду, что переговоры между Москвой и Токио продолжатся в строгом соответствии с намеченным планом.

Японский министр в свою очередь подчеркнул, что настроен на обстоятельный разговор по вопросу дальнейших шагов на пути к мирному соглашению между странами.

Встреча проходит в здании российского генконсульства в Мюнхене.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияКоно, ТароМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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