Россия начала работу над ракетой наземного базирования средней дальности

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на панельной сессии 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия начала научно-технические и опытно-конструкторские работы в этой сфере, как и США", - сказал он.

Рябков напомнил, что 2 февраля глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности где бы то ни было до тех пор, пока там не появятся американские ракеты.

"Что делать дальше - решать США", - подчеркнул он, отметив, что именно от Вашингтона зависит, будет ли безопасность Европы и самих США поставлена под угрозу. "Россия будет соблюдать свой односторонний мораторий", - заявил дипломат.

Диалог по ДРСМД

Москва сразу ответит на желание со стороны Вашингтона обсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если оно будет озвучено, заявил Рябков.

"Дела обстоят таким образом, что мы предоставили нашим американским коллегам ряд предложений, как выйти из ситуации [вокруг ДРСМД], но нет политического желания с их стороны. И подозреваю, что это связано с тем, что к России относятся как к ревизионистской силе, которая не достойна сидеть за одним столом с США", - сказал он.

"Мы спокойно к этому относимся, но, как сказал президент [России Владимир] Путин, как только они [США] будут готовы серьезно рассмотреть этот вопрос мы вернемся к этой теме. Но этот момент еще не настал, а когда он придет, мы не будем откладывать это", - добавил высокопоставленный дипломат.

Баланс стратегической стабильности

Россия предпримет шаги для восстановления системы стратегической стабильности в связи с выходом США из ДРСМД, заявил замглавы МИД России.

Рябков напомнил, что в послании к Федеральному собранию в прошлом году президент России Владимир Путин представил разработки стратегических вооружений. Этому, продолжил он, предшествовало то, что в 2002 году администрация президента США Джорджа Буша-младшего вышла из Договора по ПРО.

"В ходе ряда встреч на высшем уровне между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим российская сторона ставила вопрос: "Что вы думаете мы должны делать для восстановления стратегического баланса? Ответ был - делайте, что хотите, потому что создаваемая США система ПРО не направлена против России", - отметил Рябков.

"Теперь в условиях предстоящего выхода США из ДРСМД мы должны посмотреть, как вновь сбалансировать всю систему стратегической стабильности", - обратил внимание высокопоставленный дипломат.

1 февраля Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.