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Россия начала работу над ракетой наземного базирования средней дальности

Москва сразу ответит на желание со стороны Вашингтона обсудить ситуацию вокруг ДРСМД, если оно будет озвучено, отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на панельной сессии 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Россия начала научно-технические и опытно-конструкторские работы в этой сфере, как и США", - сказал он.

Рябков напомнил, что 2 февраля глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности где бы то ни было до тех пор, пока там не появятся американские ракеты.

"Что делать дальше - решать США", - подчеркнул он, отметив, что именно от Вашингтона зависит, будет ли безопасность Европы и самих США поставлена под угрозу. "Россия будет соблюдать свой односторонний мораторий", - заявил дипломат.

Диалог по ДРСМД

Москва сразу ответит на желание со стороны Вашингтона обсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если оно будет озвучено, заявил Рябков.

"Дела обстоят таким образом, что мы предоставили нашим американским коллегам ряд предложений, как выйти из ситуации [вокруг ДРСМД], но нет политического желания с их стороны. И подозреваю, что это связано с тем, что к России относятся как к ревизионистской силе, которая не достойна сидеть за одним столом с США", - сказал он.

"Мы спокойно к этому относимся, но, как сказал президент [России Владимир] Путин, как только они [США] будут готовы серьезно рассмотреть этот вопрос мы вернемся к этой теме. Но этот момент еще не настал, а когда он придет, мы не будем откладывать это", - добавил высокопоставленный дипломат.

Баланс стратегической стабильности

Россия предпримет шаги для восстановления системы стратегической стабильности в связи с выходом США из ДРСМД, заявил замглавы МИД России.

Рябков напомнил, что в послании к Федеральному собранию в прошлом году президент России Владимир Путин представил разработки стратегических вооружений. Этому, продолжил он, предшествовало то, что в 2002 году администрация президента США Джорджа Буша-младшего вышла из Договора по ПРО.

"В ходе ряда встреч на высшем уровне между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим российская сторона ставила вопрос: "Что вы думаете мы должны делать для восстановления стратегического баланса? Ответ был - делайте, что хотите, потому что создаваемая США система ПРО не направлена против России", - отметил Рябков.

"Теперь в условиях предстоящего выхода США из ДРСМД мы должны посмотреть, как вновь сбалансировать всю систему стратегической стабильности", - обратил внимание высокопоставленный дипломат.

1 февраля Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Выход США и России из ДРСМДМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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