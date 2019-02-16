Лавров обсудил с представителем Китая в Мюнхене график контактов на высшем уровне

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. График политических контактов на высшем уровне и вопросы двусторонних отношений обсудили в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график политических контактов на высшем уровне, - информировали в дипведомстве. - Стороны также отметили высокий уровень взаимодействия России и Китая на международной арене, обменялись мнениями по проблематике разоружения, ситуации на Корейском полуострове и в Венесуэле, подчеркнули важность дальнейшей плотной координации двух стран в целях урегулирования глобальных и региональных проблем".