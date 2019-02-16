Лавров: тема Венесуэлы обсуждалась в Мюнхене практически со всеми партнерами

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу сообщил журналистам, что обсуждал ситуацию в Венесуэле практически со всеми своими партнерами в ходе встреч на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
"Обсуждали это [ситуацию в Венесуэле] практически со всеми из двух десятков моих коллег, с которыми были двусторонние встречи, - сказал российский министр. - Видим в позиции и США, и тех европейских стран, которые выдвинули ультиматум в адрес легитимного президента [Николаса Мадуро], проявление той самой тенденции, о которой мы не раз говорили, когда западные страны, понимая, что в многополярном формате им трудно навязывать свою одностороннюю повестку дня, начинают искать пути обойти универсальные институты, такие как ООН".
Роль международного сообщества
Как отметил глава МИД России, международное сообщество должно призвать венесуэльцев найти решение выхода из кризиса в стране между собой, даже европейцам очевиден беспредел происходящего.
"Международное сообщество должно призывать венесуэльцев найти решение между собой, в пользу чего выступили, в частности, Уругвай, Мексика, страны Карибского сообщества, Россия, Китай, Иран, Боливия и многие другие, - указал глава российского дипведомства. - Но это, оказалось, не совпадает с тем планом, который был сверстан в отношении судьбы венесуэльского государства. Тогда были выдвинуты те самые правила, на основе которых эту проблему пытаются решить, заставив законно избранного президента [Венесуэлы Николаса Мадуро] пойти на досрочные выборы".
"Параллельно в рамках тех же правил, изобретенных Западом извне, господин [Хуан] Гуайдо провозглашен исполняющим обязанности президента, - обратил внимание министр. - Беспредельный характер всего происходящего очевиден, на мой взгляд, и нашим западноевропейским коллегам, которые не очень охотно на эту тему говорили".