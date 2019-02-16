Лавров: тема Венесуэлы обсуждалась в Мюнхене практически со всеми партнерами

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу сообщил журналистам, что обсуждал ситуацию в Венесуэле практически со всеми своими партнерами в ходе встреч на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Обсуждали это [ситуацию в Венесуэле] практически со всеми из двух десятков моих коллег, с которыми были двусторонние встречи, - сказал российский министр. - Видим в позиции и США, и тех европейских стран, которые выдвинули ультиматум в адрес легитимного президента [Николаса Мадуро], проявление той самой тенденции, о которой мы не раз говорили, когда западные страны, понимая, что в многополярном формате им трудно навязывать свою одностороннюю повестку дня, начинают искать пути обойти универсальные институты, такие как ООН".

Роль международного сообщества

Как отметил глава МИД России, международное сообщество должно призвать венесуэльцев найти решение выхода из кризиса в стране между собой, даже европейцам очевиден беспредел происходящего.