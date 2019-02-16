Лавров: у России нет искусственных сроков для мирного договора с Японией

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не ставит искусственных сроков по заключению мирного договора с Японией. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"У российской стороны нет никаких искусственных сроков. Мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного [сроков заключения соглашения] планировать невозможно, - сказал он. - Мы будем двигаться на основе Декларации 1956 года".

"Это подразумевает неприложный первый шаг к заключению мирного договора, - пояснил министр. - Что, в свою очередь, как и гласит российская позиция, означает безальтернативность признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над всеми Курильскими островами, включая четыре острова малой Курильской гряды".

Встреча замглав МИД РФ и Японии

Как отметил Лавров, заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори проведут консультации по теме мирного договора в ближайшие недели, на 2 апреля запланирован раунд стратегического диалога.

"Мы [с главой МИД Японии Таро Коно] договорились о дальнейшей работе. У нас есть заместители, которые по поручению президента РФ и премьер-министра Японии занимаются этой работой между встречами глав МИД, - отметил Лавров. - Заместители проведут такой контакт в ближайшие недели, затем по итогам мы определимся с новой встречей министров уже на японской территории".

"Параллельно развивается стратегический диалог на уровне первых заместителей министров иностранных дел, очередной его раунд состоится 2 апреля", - сказал министр.

Кроме того, есть еще один формат заместителей министров, где обсуждаются вопросы безопасности и взаимные озабоченности по угрозам в Северо-Восточной Азии, отметил глава МИД РФ.