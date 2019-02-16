Лавров не ожидает позитивных подвижек со стороны властей Украины до выборов в стране

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Позитивные подвижки со стороны Киева до проведения на Украине президентских и даже парламентских выборов едва ли возможны. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Как президент сказал, едва ли мы можем ждать каких-либо подвижек в позитивном направлении со стороны Киева, пока не пройдут президентские выборы. А некоторые говорят, что и до парламентских выборов ничего радикального в позиции украинского руководства не произойдет", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что контакты на уровне экспертов в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, ФРГ) продолжаются, но "идут ни шатко ни валко", потому что, убеждены в РФ, "сначала надо выполнить то, о чем договорились лидеры раньше". "Уже два с лишним года решения лидеров, принятые в октябре 2016 года, не выполняются и саботируются Киевом", - обратил внимание глава дипведомства.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, парламентские запланированы на конец октября.