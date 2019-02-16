{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров не ожидает позитивных подвижек со стороны властей Украины до выборов в стране

Контакты на уровне экспертов в нормандском формате продолжаются, но "идут ни шатко ни валко", отметил также глава МИД России

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Позитивные подвижки со стороны Киева до проведения на Украине президентских и даже парламентских выборов едва ли возможны. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Как президент сказал, едва ли мы можем ждать каких-либо подвижек в позитивном направлении со стороны Киева, пока не пройдут президентские выборы. А некоторые говорят, что и до парламентских выборов ничего радикального в позиции украинского руководства не произойдет", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что контакты на уровне экспертов в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, ФРГ) продолжаются, но "идут ни шатко ни валко", потому что, убеждены в РФ, "сначала надо выполнить то, о чем договорились лидеры раньше". "Уже два с лишним года решения лидеров, принятые в октябре 2016 года, не выполняются и саботируются Киевом", - обратил внимание глава дипведомства.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, парламентские запланированы на конец октября.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПрезидентские выборы на Украине - 2019Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
Лавров: бороться с боевиками на границе Сирии и Турции нужно по договору Дамаска и Анкары
Глава МИД РФ также отметил необходимость ориентироваться на те договоренности по Сирии, которые разрабатываются в рамках астанинского формата.
Читать полностью