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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Лавров: Германия по-прежнему рассматривает "Северный поток - 2 " как коммерческий проект

Как отметил глава МИД России, он не услышал ничего, что свидетельствовало бы об изменении позиции Германии от главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не получила от Германии каких-либо свидетельств об изменении позиции в отношении сооружения газопровода "Северный поток - 2" как сугубо коммерческого проекта. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Что касается "Северного потока - 2", то я не услышал ничего от моего коллеги, что свидетельствовало бы об изменении позиции Германии в пользу этого чисто экономического, коммерческого проекта, - отметил он. - Такое же впечатление я вынес из сегодняшнего раннего завтрака, который мы с [главой МИД ФРГ] Хайко Маасом посетили в рамках встречи бизнес-лидеров России и Германии".

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, ХайкоМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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