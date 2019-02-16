Лавров: Германия по-прежнему рассматривает "Северный поток - 2 " как коммерческий проект

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не получила от Германии каких-либо свидетельств об изменении позиции в отношении сооружения газопровода "Северный поток - 2" как сугубо коммерческого проекта. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Что касается "Северного потока - 2", то я не услышал ничего от моего коллеги, что свидетельствовало бы об изменении позиции Германии в пользу этого чисто экономического, коммерческого проекта, - отметил он. - Такое же впечатление я вынес из сегодняшнего раннего завтрака, который мы с [главой МИД ФРГ] Хайко Маасом посетили в рамках встречи бизнес-лидеров России и Германии".