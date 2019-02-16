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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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Лавров: представители стран ЕС в Мюнхене говорили о желании улучшить отношения с Россией

Все проведенные на Мюнхенской конференции по безопасности переговоры были конструктивные, отметил глава МИД России

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Представители стран Евросоюза на встречах на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявляли о желании нормализовать отношения с Россией. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Бесперебойные были переговоры, больше двух десятков встреч, спины не разогнуть всей нашей делегации. Все переговоры были конструктивные, даже со стороны тех политических деятелей, которые в другое время, когда выступают в Европарламенте или где-то еще достаточно жестко высказываются о России. Все заверяли о том, что они хотят нормализации отношений", - сказал он.

"Видимо, пока этого не произошло. Им как-то приходится руководствоваться этой круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского меньшинства, - продолжил министр. - Но мы терпеливо разъясняем нашу готовность возобновлять отношения на равноправной основе в той степени и с такой скоростью, в которой будет удобно нашим партнерам".

Мюнхенская конференция по безопасности проходит 15-17 февраля. На полях конференции Лавров провел встречи с главами МИД Бельгии, Германии, Нидерландов и Хорватии.
 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияНидерландыРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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