Лавров: ОЗХО подозрительно затягивает расследование инцидента в сирийской Думе

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подозрительно долго затягивают расследование инцидента в сирийской Думе, где в апреле прошлого года боевики могли устроить провокацию с применением хлора. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"Сначала туда их еле-еле вытолкали, а теперь они уже много-много месяцев это изучают", - констатировал он, отметив, что затягивание с расследованием "очень подозрительно".

"То, что хлор мог быть использован в качестве провокации боевиками, говорили и наши военные", - добавил министр.

По словам Лаврова, абсурдность обвинений правительства Сирии в применении химического оружия понимали все с самого начала. "Те западные страны, которые в этих провокациях не участвовали, я думаю, тоже понимали абсурдность тех заявлений, которые звучали", - сказал он.

Инцидент в сирийской Думе

Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

В среду, 13 февраля продюсер вещательной корпорации Би- би-си по Сирии Риам Далати написал в Twitter, что провел собственное расследования произошедшего в Думе и пришел к выводу о постановочном характере записанной на видео сцены в госпитале, в ходе которой оказывается помощь детям, якобы пострадавшим от действия отравляющего газа. В самой Би-Би-Си в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова Далати заявили, что он высказал свое личное мнение "о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было".

Комментируя заявление Далати, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия с самого начала говорила об инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это сообщение сотрудника Би-би-си кульминацией театра абсурда в освещении событий в Сирии западными СМИ.