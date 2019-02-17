{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Вершинин: Ирак и Ливан высказывали заинтересованность в содействии астанинскому формату

Багдад и Бейрут стремились "лучше знать и понимать" то, что происходит в Астане, отметил замглавы МИД России

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Заинтересованность в оказании содействия астанинскому формату по Сирии высказывалась Ираком и Ливаном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС о том, обращались ли эти две страны за статусом наблюдателей при "тройке" - группе России, Турции и Ирана.

"В ходе наших предварительных контактов эти страны высказывали заинтересованность, чтобы лучше знать и понимать то, что происходит в Астане, и по необходимости оказывать этим процессам, над которыми мы работаем в Астане, содействие", - сказал дипломат.

Теги
ИранИракЛиванТурцияРоссияКризис в Сирии
Замглавы МИД РФ Вершинин встретится в Мюнхене со спецпосланником ООН по Сирии
На встрече также будет присутствовать спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев
Читать полностью