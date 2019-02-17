Вершинин: Ирак и Ливан высказывали заинтересованность в содействии астанинскому формату

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Заинтересованность в оказании содействия астанинскому формату по Сирии высказывалась Ираком и Ливаном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС о том, обращались ли эти две страны за статусом наблюдателей при "тройке" - группе России, Турции и Ирана.

"В ходе наших предварительных контактов эти страны высказывали заинтересованность, чтобы лучше знать и понимать то, что происходит в Астане, и по необходимости оказывать этим процессам, над которыми мы работаем в Астане, содействие", - сказал дипломат.