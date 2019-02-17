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Ушаков: реакция России на новые санкции США последует после их принятия

Помощник президента РФ заявил, что перспектив улучшения отношений с Вашингтоном пока не видно
Помощник президента РФ Юрий Ушаков Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Решения об ответных мерах на готовящиеся антироссийские санкции со стороны США будут приниматься в зависимости от характера ограничительных мер, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в воскресение в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", добавив, что перспектив улучшения отношений с Вашингтоном пока не видно.

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"По-моему все и так плохо, перспективы [улучшения отношений] тоже не просматривается пока. Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать", - заявил помощник президента.

12 февраля группа законодателей США представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России. В частности, предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков. Формальным поводом для таких действий законодатели США считают инцидент в Керченском проливе между кораблями РФ и Украины в ноябре прошлого года.

Теги
СШАРоссияУшаков, Юрий Викторович
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