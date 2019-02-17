Лавров: новые санкции США против России не будут иметь смысла

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что готовящиеся новые антироссийские санкции США будут такими же бессмысленными, как и предыдущие. Такое мнение глава внешнеполитического ведомства высказал в воскресенье в эфире программы " Москва. Кремль. Путин ".

"Я не предостерегал, я просто сказал, что это бессмысленно, больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они не поняли, что санкции не действуют, ну, мне их жаль", - сказал министр иностранных дел РФ, отвечая на вопрос о том, что Россия может противопоставить новым санкциям США.

12 февраля группа законодателей США представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России. В частности, предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков. Формальным поводом для таких действий законодатели США считают инцидент в Керченском проливе между кораблями РФ и Украины в ноябре.