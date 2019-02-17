Посол РФ: около 100 памятников Красной армии было снесено в Польше с 2014 года

ПЕНЕНЖНО /Польша/, 17 февраля. /ТАСС/. Польские власти снесли около 100 памятников Красной армии, начиная с 2014 года, когда в республике была развернута кампания по борьбе с установленными в честь красноармейцев мемориалами. Об этом заявил журналистам в воскресенье посол РФ в стране Сергей Андреев.

По словам посла, польские власти в последнее время стараются поменьше затрагивать эту тему, "поскольку понимают, насколько она неприличная для тех, кто такие вещи творит".

"Мы провели свое исследование. Это неофициальные и не очень точные данные. Но, по итогам нашего мониторинга, получается, что за период с 2014 года по настоящее время было снесено порядка 100 памятников. Еще свыше 100 остается", - информировал Андреев, подчеркнув, что "речь идет только о памятниках вне территорий захоронений".

Андреев в воскресенье принял участие в церемонии в честь советского генерала Ивана Черняховского (1906-1945), которая прошла в польском городе Пененжно по случаю 74-й годовщины со дня гибели военачальника. Мероприятие прошло в месте, где польские власти несколько лет назад разрушили установленный еще в 70-е годы прошлого века памятник. Несмотря на это общественники России и Польши, представители дипломатического корпуса РФ каждый год приезжают на это место, чтобы почтить память Черняховского. По словам посла Андреева, они будут продолжать организовывать эту акцию и в будущем.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.

Согласно планам польских властей, фрагменты многих советских памятников будут свозиться со всей страны в Музей холодной войны "Подборско 3001", который был создан в прошлом году на территории военного объекта - бывшего советского склада атомного оружия.