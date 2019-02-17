Посольство РФ назвало провокацией появление российского флага на соборе в Солсбери

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне расценивает как провокацию появление российского флага на соборе в Солсбери. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь российского дипломатического представительства.

"Никакой официальной информации на этот счет у нас нет. Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация", - сказал дипломат.

Он добавил, что по прошествии почти года после инцидента в Солсбери британская сторона так и не предоставила никаких доказательств причастности России к тому инциденту, расследование оказалось засекречено, а многочисленные запросы российского диппредставительства были проигнорированы. "В этой связи мы полагаем, что появление российского флага на соборе является очередной неуклюжей попыткой еще раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в Солсбери в марте прошлого года", - подчеркнул дипломат.

О появлении флага РФ на строительных лесах вокруг собора в Солсбери в воскресенье сообщила местная газета Salisbury Journal. По информации издания, в ночные часы кто-то забрался на леса и вывесил триколор. Утром флаг сняли после того, как он был замечен служителями собора. Газета опубликовала фотографию снятия большого полотнища с национальными цветами России со строительных конструкций вокруг соборных стен.

Сослбери привлек в минувшем году внимание всего мирового сообщества отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. По версии британской стороны, 4 марта они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок".

Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла эти обвинения, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало. 16 марта прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.