Лавров и глава МИД Омана обсудят восстановление диалога Россия - ССАГПЗ и нефтяные рынки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его оманский коллега Юсеф бен Алауи бен Абдалла проведут в понедельник переговоры в Москве.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главы внешнеполитических ведомств предметно обсудят актуальные аспекты дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-оманских отношений. "Исходим из того, что поступательное развитие многоплановых связей отвечает долгосрочным интересам Москвы и Маската, служит делу обеспечения мира и стабильности в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом", - указала дипломат.

Предстоящие переговоры станут продолжением регулярного диалога двух стран по широкому кругу вопросов. В июле 2018 года в Москве находился генеральный секретарь МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который был принят Лавровым и провел консультации со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым.

Российский министр посещал Маскат три года назад. В ходе этого визита были подписано межправительственное соглашение о взаимном отказе от визовых требований для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов.

Опытный посредник

По традиции министры сверят часы по вопросам развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в конкретном плане речь пойдет о ситуации в палестино-израильском урегулировании, положении в Сирии, Йемене, а также в зоне Персидского залива. Оман является опытным миротворцем: Маскат выступал посредником между сторонами конфликта в Йемене, наряду с Кувейтом предпринимал посреднические усилия в разразившемся в 2017 году дипломатическом кризисе вокруг Катара.

Нейтральный и взвешенный подход Омана проявляется в отношениях со всеми странами региона. Так, в октябре 2018 года по приглашению султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида Маскат посетил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Сбалансированную позицию султанат занял и после начала конфликта в Сирии: в отличие от других стран Персидского залива он не разорвал дипломатических отношений с арабской республикой.

Подходы Омана к региональным вопросам ценит российская сторона. "Признательны оманским партнерам за неизменную поддержку нашей инициативы обеспечения коллективной безопасности в этом стратегически важном районе мира", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Кроме ситуации в регионе, главы МИД РФ и Омана планируют рассмотреть вопросы двусторонней координации на мировом рынке нефти и взаимодействия в многосторонних форматах. "С учетом того, что Оман является действующим председателем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), имеется в виду также обсудить возможность возобновления продуктивной работы в рамках стратегического министерского диалога "Россия - Совет сотрудничества", который оказался фактически заморожен нашими партнерами из Залива из-за сохраняющихся проблем в отношениях между отдельными членами данной организации", - указали на Смоленской площади.

Отдельное внимание стороны предполагают уделить задаче наращивания взаимной торговли, объем которой за январь-ноябрь 2018 года вырос на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил $143,3 млн. "В данном контексте будут затронуты перспективы расширения номенклатуры двустороннего товарооборота, выхода на взаимовыгодные совместные проекты в сферах инвестиций, энергетики, разработки твердых полезных ископаемых и сельского хозяйства", - информировали в МИД РФ.