Карасин сообщил, что встретится с Абашидзе 27 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что встретится со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе 27 февраля.

"Встреча будет 27 февраля", - сказал он ТАСС в понедельник.

Ранее сообщалось, что переговоры пройдут в Праге.

Формат Карасин - Абашидзе существует шесть лет. Впервые дипломаты провели встречу в декабре 2012 года. С тех пор на переговорах, которые после разрыва дипломатических отношений в 2008 году являются единственным прямым диалогом официальных лиц двух стран, стороны обсуждают практические вопросы налаживания связей между Москвой и Тбилиси. Последний раз дипломаты встречались в Праге в октябре 2018 года.