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Лавров обсудит с оманским коллегой дипломатическую блокаду Катара

Замглавы МИД Михаил Богданов отметил, что такие вопросы решаются в контактах между самими арабскими государствами

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит в понедельник с ответственным за иностранные дела в Совете министров Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой дипломатическую блокаду Катара со стороны арабских государств. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Эти вопросы [блокады Катара] решаются в контактах между самими арабскими государствами. Я надеюсь, что сегодня мы услышим от министра иностранных дел Омана что-то по этому вопросу", - отметил Богданов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичОманКатарРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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