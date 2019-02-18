Лавров обсудит с оманским коллегой дипломатическую блокаду Катара

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит в понедельник с ответственным за иностранные дела в Совете министров Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой дипломатическую блокаду Катара со стороны арабских государств. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Эти вопросы [блокады Катара] решаются в контактах между самими арабскими государствами. Я надеюсь, что сегодня мы услышим от министра иностранных дел Омана что-то по этому вопросу", - отметил Богданов.