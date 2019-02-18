Лавров обсудит с председателем ОБСЕ работу контактной группы по Украине

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак обсудят во вторник работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с предстоящими переговорами.

"Применительно к ситуации на Украине планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях выполнения минского комплекса мер, - информировали в дипведомстве. - Будет предметно рассмотрена деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая призвана следить за ситуацией в Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны".

Как подчеркнули в МИД, работа этой миссии особенно важна в контексте приближающихся президентских выборов, нарушения языковых и образовательных прав граждан, разгула неонацизма и спровоцированного властями церковного раскола.

Словакия, которая в 2019 году приняла на себя председательство в ОБСЕ, определила в качестве приоритетов урегулирование существующих и профилактику назревающих конфликтов.