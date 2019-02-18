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Посольство РФ: голландские власти не рассматривают инцидент с россиянками как задержание

В диппредставительстве отметили, что корреспондента "Новой Газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву останавливали для выяснения цели их прибытия в Нидерланды

ГААГА, 18 февраля. /ТАСС/. Голландские власти не рассматривают инцидент с корреспондентом "Новой Газеты" Еленой Милашиной и сотрудницей правозащитного центра "Мемориал" Миланой Бахаевой в аэропорту Схипхол как задержание. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в посольстве России в Нидерландах.

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"По полученной консульским отделом информации, российские граждане были остановлены для выяснения цели их прибытия в Нидерланды, - уточнили в диппредставительстве. - По получении необходимых сведений они были отпущены. Произошедшее местные власти как задержание не рассматривают".

Ранее "Новая газета" сообщила о задержании полицией в аэропорту Амстердама своего корреспондента Елены Милашиной, а также сотрудницы "Мемориала" Миланы Бахаевой.

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