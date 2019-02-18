Песков заявил, что США могут сохранить военное присутствие в Сирии после вывода войск

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что США после возможного вывода войск из Сирии сохранят свое присутствие на территории этого государства. Такое мнение он выразил в интервью газете Hurriyet Daily News .

"Куда они выведут войска, заменит ли их кто-то, кому они оставят вооружение, продолжится ли их присутствие? Когда они выведут свои войска, их присутствие, скорее всего, [на территории Сирии] продолжится в том или ином виде, - отметил Песков. - Все эти вопросы находятся на повестке переговоров президентов. Подход остается прежним: нет поводов для оптимизма, а неопределенность вызывает беспокойство. Эта ситуация не помогает разрешению кризиса в Сирии".

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над "Исламскоим государством" (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии одержана, а борьба с террористами была единственной причиной, по которой там находились военные США. Сейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.