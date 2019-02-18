{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вывод войск США из Сирии

Песков заявил, что США могут сохранить военное присутствие в Сирии после вывода войск

По словам пресс-секретаря президента России, "нет поводов для оптимизма, а неопределенность вызывает беспокойство"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что США после возможного вывода войск из Сирии сохранят свое присутствие на территории этого государства. Такое мнение он выразил в интервью газете Hurriyet Daily News.

На эту тему
Вывод войск США из Сирии. Предыстория, детали, реакция

"Куда они выведут войска, заменит ли их кто-то, кому они оставят вооружение, продолжится ли их присутствие? Когда они выведут свои войска, их присутствие, скорее всего, [на территории Сирии] продолжится в том или ином виде, - отметил Песков. - Все эти вопросы находятся на повестке переговоров президентов. Подход остается прежним: нет поводов для оптимизма, а неопределенность вызывает беспокойство. Эта ситуация не помогает разрешению кризиса в Сирии".

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над "Исламскоим государством" (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии одержана, а борьба с террористами была единственной причиной, по которой там находились военные США. Сейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Теги
СШАСирияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдВывод войск США из Сирии
Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
Песков заявил, что состояние российско-американских отношений не влияет на дело Калви
Читать полностью