Песков: основателя фонда Baring Vostok Калви нельзя считать виновным до решения суда

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Арестованного по подоздению в мошенничестве основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви нельзя считать виновным по какому-либо обвинению до решения суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что к Майклу Калви появились вопросы у правоохранительных органов, мы знаем, что суд принял решение о его задержании. Мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, ибо суда не было, и он может быть признан виновным только по решению суда ", - сказал он.

О влиянии дела Калви на инвестклимат РФ

Песков рассчитывает, что уголовное дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не скажется на инвестиционном климате России.

"Мы очень внимательно следим за развитием этой ситуации. Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате", - заявил пресс-секретарь президента

Он добавил, что "правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон, такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя".

Песков напомнил, что "Россия была, есть и остается заинтересованной в создании для международных инвесторов комфортных условий". "И мы продолжим работать в этом направлении", - подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, власти РФ знают Калви "как очень последовательного и крупного инвестора в экономику РФ <…> он всегда отстаивал тезис об инвестиционной привлекательности российского рынка". "Президент неоднократно встречался с Калви в связи с тем, что он по мере становления российского рынка находился здесь, активно участвовал во всевозможных встречах с инвесторами, в экономических форумах, он участвовал во встречах [президента России Владимира] Путина с инвесторами", - отметил пресс-секретарь.

Об отсутствии связи состояния отношений РФ - США и дела Калви

По слвоам официального представителя Кремля, состояние российско-американских отношений не имеет никакого отношения и не влияет на уголовное дело Калви.

"Состояние отношений России с другими государствами никоим образом никогда не влияет на предпринимательскую деятельность зарубежных инвесторов здесь", - заявил он, отвечая на вопрос, может ли быть связано это дело с напряженным состоянием российско-американских отношений и создавать для этого бизнесмена дополнительные риски.

О возможных обсуждениях дела Путиным

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Владимир Путин эту ситуацию с кем-либо, в том числе и с теми представителями бизнеса РФ, которые заявляли о готовности поручиться за Калви перед следствием, Песков сказал: "Нет, эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства. Это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь, может быть, отчасти касается и фискальных властей в связи с тем, что это действительно очень крупный инвестор в нашу экономику".

Песков отказался отвечать на вопрос, как соотносится решение суда об аресте Калви с заявлениями Путина о том, что к бизнесменам, которые находятся под следствием, стоит применять меры пресечения, не связанные с арестом. "Я не могу комментировать решение суда никоим образом", - сказал он.

По его словам, в Кремле не знали, когда принималось решение о задержании, "потому что это решение принимается не в администрации, а в специализированных ведомствах, а президент был проинформирован после того, как пошли сообщения в СМИ, в установленном порядке". При этом Песков призвал не сравнивать истории с задержанием Калви и сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, так как "в данном случае речь идет о зарубежном инвесторе, гражданине другой страны".

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