Пескову не известно об обращении родственников погибших бойцов ЧВК "Вагнер" о соцпомощи

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кремль не получал обращений от родственников погибших в Сирии добровольцев, называемых в ряде средств массовой информации бойцами частной военной компании "Вагнер", об оказании им социальной помощи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Мне не известно о каких-то обращениях в адрес президента на этот счет, я их не видел, - сказал представитель Кремля. - Поэтому я не могу ничего вам сказать".

Что касается темы выплат родственникам погибших в Сирии добровольцев в целом, Песков заявил, что это не тема администрации президента. "Я никак не хотел бы это комментировать", - сказал он.

Ранее Песков заявлял, что согласно российскому законодательству частных военных компаний (ЧВК) в России не существует, речь в этом контексте может идти только о частных охранных предприятиях (ЧОП).