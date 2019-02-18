Турчак призвал единороссов в Хабаровском крае не привыкать к работе в оппозиции

ХАБАРОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что партия не должна привыкать к работе в оппозиции в Хабаровском крае после победы на выборах губернатора представителя ЛДПР Сергея Фургала. Об этом он заявил во время конференции регионального отделения "Единой России" в Хабаровске.

На выборах главы Хабаровского края осенью 2018 года во втором туре победил Фургал. Тогда он набрал около 70% голосов, а действовавший губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") - порядка 28% голосов.

"В связи с победой в конкурентной политической борьбе за пост губернатора представителя ЛДПР Сергея Фургала положение реготделения нашей партии в крае изменилось. Мы впервые для себя, впервые для "Единой России" в Хабаровском крае учимся работать в оппозиции. При этом мы не должны рассматривать то, что произошло в сентябре 2018 года, как чрезвычайное происшествие, как повод для самобичевания и уж тем более, мы не должны и не будем с вами к этому привыкать", - сказал Турчак.

Он добавил, что нынешняя ситуация в регионе - вызов для партии.

Народная программа

Турчак также заявил, что "Единая Россия" в Хабаровском крае должна предложить привлекательную для избирателей повестку.

"От того, поверят ли нам люди, пойдут ли за нашими кандидатами, напрямую зависит уровень поддержки хабаровских инициатив и проектов из федерального центра. Поэтому предвыборная программа каждого из кандидатов должна состоять из наказов и проблем, высказанных в ходе личных встреч", - сказал Турчак.

Он отметил, что партия впервые в своей истории в Хабаровском крае оказалась в оппозиции.

"И она должна перестраивать свою работу, особенно в свете предстоящей сложной избирательной кампании. <...> Надо идти к людям, это то, чего не было в кампании по выборам губернатора. И это основная ошибка. По сути, в оставшееся время региональное отделение должно вместе с жителями, вместе с населением разработать так называемую народную программу", - сказал Турчак журналистам после конференции.

Основной стратегией, добавил он, должен стать набор "малых, конкретных, точечных решений, которые напрямую сказываются на качестве жизни людей". Турчак сообщил, что на днях партия запускает предварительный отбор кандидатов для участия в предстоящих выборах в регионе, который должен пройти максимально открыто.

В единый день голосования 9 сентября 2019 года в Хабаровском крае будут выбирать депутата Госдумы, депутатов законодательной думы региона и глав муниципальных образований.