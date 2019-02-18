Песков: желающие сохранить Сирию страны должны иметь дело с Асадом

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Желающие сохранить Сирию страны должны иметь дело с президентом этой страны Башаром Асадом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью турецкой газете Hurriyet Daily News, опубликованном в понедельник.

"Башар Асад является законным президентом Сирии, он лидер этой страны. Он может нравиться или не нравиться, но он государственный лидер. У него есть народ, вооруженные силы, разведслужбы. Если вы хотите быть в числе стран, которые хотят сохранить Сирию, то вы должны иметь дело с Асадом, - другого пути нет", - отметил он.

По словам Пескова, "страны Запада постоянно совершают ошибки", не стоит их повторять. "Был [ливийский лидер Муаммар] Каддафи. Говорили, что он злодей, позднее его убили. Теперь страна убита вместе с ним", - подчеркнул Песков.

"Теперь они говорят то же самое про [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, что он негодяй, поэтому мы должны его поменять. А что будет, если завтра они не захотят [президента Турции Тайипа] Эрдогана или [президента России Владимира] Путина, что тогда случится? Кто вообще имеет право принимать такие решения? Мы не должны допустить подобную ошибку", - заключил он.

Ранее президент Турции неоднократно утверждал, что сотрудничать с Асадом невозможно. При этом, по словам официального представителя Эрдогана Ибрагима Калына, в случае необходимости разведывательные службы Турции и Сирии могут выйти на прямые или косвенные контакты для решения определенных проблем.