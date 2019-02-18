{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Лавров: США должны предоставить данные о 800 задержанных в Сирии террористах

Глава МИД РФ отметил необходимость соблюдать резолюцию Совбеза ООН, где прописан перечень шагов для таких случаев

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. США должны раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии террористах, которые, как утверждает американский президент Дональд Трамп, являются гражданами европейских стран. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

На эту тему

"Эти лица являются подозреваемыми в терроризме, они являются иностранными террористами-боевиками. Именно такой термин закреплен в резолюции Совета Безопасности ООН. Эти резолюции содержат очень четкий перечень шагов, которые необходимо предпринимать в отношении этих иностранных террористов-боевиков, когда они попадают в руки соответствующих стран, воюющих против террористов", - сказал он.

"Надо соблюдать эти критерии. Первый неотъемлемый шаг - это транспарентность и передача данных на этих лиц", - подчеркнул министр.

16 февраля Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) и позже взятых в плен в Сирии возглавляемой США международной коалицией. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияКризис в СирииТрамп, Дональд
Кризис в Сирии
Лавров рассчитывает, что СБ ООН получит сведения о положении в лагере "Эр-Рукбан" в Сирии
Глава МИД РФ отметил, что США и подконтрольные им экстремисты запрещают людям покидать лагерь
Читать полностью