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Песков рассказал, что Путин очень доверяет Эрдогану

По словам пресс-секретаря главы государства, президенты России и Турции "хорошо друг друга понимают"

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью, что российский лидер Владимир Путин очень доверяет своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану. Интервью Пескова газете Hurriyet Daily News было опубликовано в понедельник.

Отвечая на вопрос журналиста издания, относится ли Эрдоган к числу лидеров, которым Путин больше всего доверяет, Песков сказал: "Конечно, они очень хорошо друг друга понимают".

"Было два серьезных кризиса [в наших отношениях], слава богу, мы их оставили позади. Их последствия могли бы быть смертельными для наших отношений. По моему мнению, Путин и Эрдоган избежали этого в связи с тем, что они продемонстрировали политическую волю. Обе страны сделали все необходимое, чтобы преодолеть эти кризисы", - отметил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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