Лавров: РФ убеждает стороны конфликта в Йемене вернуться к соглашениям в Стокгольме

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва стремится убедить стороны конфликта в Йемене выполнить договоренности, достигнутые в декабре прошлого года в Стокгольме. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с ответственным за иностранные дела в Совете министров Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой.

"Россия способствовала тому, чтобы эти договоренности были закреплены в Совете Безопасности ООН. К сожалению, как это бывало и раньше, процесс выполнения стокгольмских договоренностей забуксовал, и мы с нашими оманскими коллегами, с другими странами, которые активно пытаются помочь политическому процессу, сейчас стремимся вернуть стороны к договоренностям, достигнутым в Стокгольме", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия, как и Оман, с самого начала йеменского конфликта выступала исключительно за его политико-дипломатическое решение через инклюзивный диалог всех йеменских сил. "Мы работаем с каждой из этих политических сил, побуждая их к тому, чтобы они не поддавались искушению прибегать к мерам военного воздействия друг на друга, чтобы садились за стол, начинали диалог под эгидой ООН и в соответствии с теми идеями, которые генерирует спецпосланник генсекретаря [ООН] по йеменскому урегулированию господин [Мартин] Гриффитс", - указал Лавров.

В декабре 2018 года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Итогом стало подписание правительством и хуситами соглашения об обмене пленными и договоренности по Ходейде. В частности, стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района. После вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, а фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон так и не произошло.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.