Лавров рассчитывает, что СБ ООН получит сведения о положении в лагере "Эр-Рукбан" в Сирии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Представители ООН, посетившие лагерь беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии, должны передать информацию о тяжелом положении содержащихся там людей в Совет Безопасности. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" давно пора выводить. Мы вместе с сирийским правительством к этому призываем, но США и подконтрольные им экстремисты, которые этот лагерь контролируют, запрещают оттуда людям выходить. Я надеюсь, что ооновцы, которые недавно сопровождали второй гуманитарный конвой в Эр-Рукбан и наверняка могли убедиться, что там не все в порядке, представят в Совбез ООН необходимую информацию", - сказал он.

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере "Эр-Рукбан" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.