Осужденная за коррупцию министр уволилась из правительства Саратовской области

САРАТОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Елена Щербакова, осужденная за превышение должностных полномочий, уволилась из правительства региона по собственному желанию, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

13 февраля Щербакова была признана виновной в превышении должностных полномочий. По данным прокуратуры, Щербакова, еще будучи главой Балашовского района, в 2015 году дважды издала незаконные распоряжение, согласно которому глава местной администрации получил более 300 тыс. рублей премии из местного бюджета.

"Постановлением губернатора области от 18 февраля 2019 года Щербакова Елена Юрьевна освобождена от должности министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области по собственному желанию", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, суд назначил Щербаковой два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, с лишением права занимать должности на государственной службе на два года и со штрафом в размере 200 тыс. рублей.