Совет Госдумы 15 марта проведет заседание вместе с Госсоветом Крыма

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Совет Госдумы 15 марта проведет расширенное выездное заседание в Крыму с участием Госсовета Республики Крым и Заксобрания Севастополя, оно приурочено к пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый вице-спикер нижней платы Александр Жуков.

"Важное решение было принято сегодня Советом Думы, посвященное пятилетию воссоединения Республики Крым, города Севастополь с Российской Федерацией. Планируется, что 15 марта в Симферополе пройдет совместное заседание Совета Государственной думы, Государственного совета Республики Крым и Законодательного собрания города Севастополя. То есть в полном составе Совет Государственной думы будет в Крыму 15 марта", - сказал Жуков.

По его словам, на следующий день депутаты Госдумы возложат венки к памятнику Солдату и Матросу, "дальше будет встреча глав комитетов Госдумы с руководителями фракций по различным направлениям, пройдет встреча с гражданами". В тот же день на площади Нахимова состоится митинг.

Как сообщила ранее пресс-служба Госдумы, спикер палаты Вячеслав Володин провел встречу с главой Госсовета Крыма Владимиром Константиновым и председателем Заксобрания Севастополя Екатериной Алтабаевой. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также предстоящие праздничные мероприятия.