Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом, в качестве члена СБ РФ в его состав включен временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к которому ТАСС обратился за комментарием, отметил, что целесообразность этого решения объясняется масштабом субъекта Федерации, которым управляет Беглов. "Речь идет о втором крупнейшем городе России", - напомнил он.

Главой Совбеза является президент РФ, секретарем Совбеза - Николай Патрушев. В состав этого совещательного органа входят постоянные члены СБ РФ - в основном, это высшие руководители страны, министры силового блока и главы спецслужб.

Кроме того, состав СБ РФ формируется и из простых членов Совбеза. В их числе - ряд министров, мэр Москвы, а также полномочные представители президента РФ во всех федеральных округах. Во время работы в качестве полпреда президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах до ноября 2018 года Беглов являлся членом СБ РФ.