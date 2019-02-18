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Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал такое решение с тем, что Беглов является врио главы второго крупнейшего города страны
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом, в качестве члена СБ РФ в его состав включен временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к которому ТАСС обратился за комментарием, отметил, что целесообразность этого решения объясняется масштабом субъекта Федерации, которым управляет Беглов. "Речь идет о втором крупнейшем городе России", - напомнил он.

Главой Совбеза является президент РФ, секретарем Совбеза - Николай Патрушев. В состав этого совещательного органа входят постоянные члены СБ РФ - в основном, это высшие руководители страны, министры силового блока и главы спецслужб.

Кроме того, состав СБ РФ формируется и из простых членов Совбеза. В их числе - ряд министров, мэр Москвы, а также полномочные представители президента РФ во всех федеральных округах. Во время работы в качестве полпреда президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах до ноября 2018 года Беглов являлся членом СБ РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичПатрушев, Николай ПлатоновичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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