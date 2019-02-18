Выступление Путина с посланием Федеральному собранию пройдет в Гостином дворе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 февраля огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"На официальном сайте президента России kremlin.ru (Президент.рф) опубликован список журналистов, аккредитованных для освещения ежегодного послания президента Федеральному собранию, которое состоится 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе", - говорится в сообщении.

На это мероприятие Кремль аккредитовал 761 журналиста из российских и зарубежных СМИ.

В 2018 году Путин впервые выступал с посланием за пределами Кремля - в Центральном выставочном зале Манеж. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это было связано с расширением числа приглашенных и необходимостью установки видеоаппаратуры для демонстрации инфографики.

Перенос из-за ремонта

О месте проведения мероприятия прежде официально не сообщалось. Песков несколько дней назад лишь отметил, что в этом году послание президента пройдет не в Кремле. Он объяснил это ремонтом в Георгиевском зале, где ранее президент выступал с такими обращениями.

С 1994 года послания главы государства парламенту оглашались в Мраморном зале 14-го корпуса Московского Кремля (ныне это здание демонтировано). С 2008 года президент РФ выступал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца - парадной резиденции главы государства. Это решение было принято в связи с большей вместимостью зала. В 2018 года послание было оглашено в Манеже.

24 февраля исполнится 25 лет с тех пор, как было положено начало практике обращений президента к парламенту на тему основных направлений развития страны. Тогда впервые в современной истории России послание Федеральному собранию представил президент Борис Ельцин. В общей сложности он выступал с такими обращениями к парламенту шесть раз.

Путин выступал с посланием 14 раз (последний - 1 марта 2018 года), Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза. Нынешнее послание станет для Путина пятнадцатым.