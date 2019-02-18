Грызлов: единороссы не должны уступать конкурентам площадки для обсуждения нацпроектов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Единороссы не должны уступать другим политическим силам в России площадки для обсуждения национальных проектов. Об этом заявил в понедельник председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, говоря о целях и задачах рабочей группы "Устойчивое развитие", созданной при этом партийном органе.

В работе группы намечено такое направление, как "дальнейшее развитие клубной деятельности, клубных дискуссий, дискуссионных площадок", отметил политик. По его мнению, обществу не хватает "конструктивного обсуждения национальных проектов". "В результате мы не используем потенциал общественной поддержки, потенциал влияния на общественную повестку, - констатировал Грызлов. - Площадку для обсуждения занимают другие силы, которые, мягко говоря, не всегда заинтересованы в успехе национальных проектов".

Ключевым направлением для группы "Устойчивое развитие" глава высшего совета назвал "содействие регионам в реализации национальных проектов". Он сказал, что многие предложения от представителей общественных структур, вошедших в группу, касались "именно регионального, а также муниципального развития", в том числе развития сельских территорий. "То есть они касались доведения национальных проектов до самого близкого людям уровня", - подчеркнул Грызлов.

"До настоящего времени многие целевые показатели нацпроектов представлены только в общероссийском масштабе, и группа "Устойчивое развитие" могла бы подготовить свои рекомендации, как детализировать эти показатели по регионам и времени достижения, исполнения", - предложил глава руководящего партийного органа.

Взаимодействие с общественными организациями

Грызлов считает активизацию взаимодействия единороссов с общественными организациями ресурсом для политической деятельности партии, способным привлечь в нее новые силы.

"Должен отметить, что активизация взаимодействия с общественными организациями, общественными силами - это и ресурс для политической деятельности нашей партии", - заявил он.

Эта тема, полагает Грызлов, "особо актуальна в современных условиях", когда многие кандидаты, поддерживаемые партией, "участвуют в выборах не под партийным флагом, а в некоторых регионах губернаторами являются представители оппозиции".

По его мнению, новые формы работы с общественными организациями при правильной постановке этой работы способны привлечь к "Единой России" "новые силы, новые кадры". Глава высшего совета единороссов объяснил это тем, что "многие избиратели на данный момент внимательнее прислушиваются к заявлениям общественных организаций, чем к заявлениям политических партий".