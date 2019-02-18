МИД России: форум в Варшаве по Ближнему Востоку направлен на создание разделительных линий

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Итоги конференции в Варшаве по Ближнему Востоку демонстрируют курс США на создание в регионе новых разделительных линий. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"С сожалением приходится констатировать, что конференция в Варшаве стала очередной иллюстрацией курса американской администрации на создание на Ближнем Востоке, и без того перенасыщенном конфликтами и противоречиями, новых разделительных линий, - отметила дипломат. - Однако это - фирменный стиль Вашингтона, уже давно делающего ставку на навязывание односторонних рецептов, наподобие пресловутой "сделки века" [по палестино-израильскому урегулированию]. В этом же ряду практика сколачивания коалиций по интересам - как, например, задуманное к формированию на антииранской основе "Ближневосточное НАТО".

"Все это уводит от цели достижения долгосрочной стабилизации ситуации в регионе, осложняет перспективы разрешения имеющихся там конфликтных ситуаций", - подчеркнула Захарова.

МИД РФ предупреждал

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в Москве еще до начала форума выражали озабоченность поспешностью подготовки встречи без консультаций с ООН и ключевыми региональными и внерегиональными игроками. "Указывали на противоречие такого подхода декларировавшейся организаторами цели выработки "коллективной стратегии" на Ближнем Востоке, - говорится в комментарии. - Прямо заявляли, что видим в этом очередную попытку навязать международному сообществу односторонние рецепты, нацеленные на обслуживание американских геополитических интересов".

По словам Захаровой, результаты форума подтвердили опасения российской стороны: обсуждение региональных проблем не было целью конференции.

"Ее главным итогом объявлено создание нескольких тематических рабочих групп для обсуждения ряда глобальных вызовов и угроз, таких, например, как терроризм, нераспространение, гуманитарные вопросы и беженцы. Что это, если не попытка запустить "параллельный трек", который займется выработкой односторонних решений? - обратила внимание дипломат. - В чем добавленная стоимость создаваемых тематических групп, если большинство отнесенных к их компетенции проблем давно является предметом серьезного рассмотрения ООН и ее профильных структур?"

Односторонняя декларация

Захарова отметила, что, организовывая встречу подобным образом, США стремились повлиять на политику государств - участников конференции на Ближнем Востоке и направить ее в выгодное для Вашингтона русло. "В этом смысле показателен тот факт, что итоговый документ этого форума не носит коллективного характера, а оформлен в виде заявления дуэта сопредседателей - США и Польши", - добавила она.

Захарова указала на то, что решение, принятое без должного учета мнений ряда стран - участниц встречи, а также государств, отказавшихся принять участие в конференции "не может претендовать на статус глобальной стратегии по укреплению безопасности в регионе".

"Наконец, невозможно игнорировать очевидную антииранскую подоплеку данного мероприятия, которая откровенно прозвучала в том числе и в политизированном выступлении вице-президента США Майкла Пенса, - констатировала она. - Главной целью варшавского форума, как и ожидалось, стала попытка закрепления его участников на позициях поддержки деструктивной повестки дня Вашингтона на тотальное противодействие Тегерану, который нужно было представить в качестве "основного источника нестабильности в регионе".

Москва настаивает

Москва настаивает на необходимости "выработки инклюзивных подходов международного сообщества к мирному урегулированию в регионах Ближнего Востока и Северной Африки". "При этом подобные решения должны быть подлинно коллективными, вырабатываться под эгидой ООН и соответствовать нормам и принципам международного права, в том числе закрепляющим уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран", - резюмировала Захарова.