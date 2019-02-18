Источник: ФСБ задержала врио главы подмосковного Дзержинского

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы подмосковного города Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в должностном преступлении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"Врио главы города Дзержинского Московской области Сергей Грибинюченко задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в должностном преступлении", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Грибинюченко - врио главы Дзержинского с 25 января, до этого он был главой Пушкинского муниципального района Московской области. Бывший глава Балашихинского городского округа Подмосковья Евгений Жирков, покинувший пост на фоне скандала с полигоном бытовых отходов "Кучино", стал и.о. руководителя Пушкинского района. Грибинюченко тогда добровольно досрочно сложил с себя полномочия главы района.