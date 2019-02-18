Слуцкий: решение о новых санкциях ЕС против России из-за инцидента на Азове продавили США

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что за решением Евросоюза ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе стоят США.

"Политический консенсус" стран ЕС по новым санкциям против России очевидно был продавлен США. Сомнений в том, что именно Вашингтон стоит за провокацией в Керченской проливе практически не остается. Украина - сегодня территория внешнего управления. И такие шаги вряд ли были бы возможны без одобрения заокеанских тьюторов Киева", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

По его словам,"вдвойне печально, что Евросоюз, несмотря на некоторые проблески здравого смысла, опять ведет несамостоятельную политику и продолжает двигаться в американском фарватере". "В конечном итоге, Брюссель приносит в жертву собственные интересы в угоду евроатлантической солидарности. Схватка в ЕС за соблюдение норм международного права снова проиграна, победили "двойные стандарты" и русофобский подход", - заключил глава комитета.

Страны - члены Евросоюза достигли политического консенсуса по новым санкциям против России в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявила в понедельник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе. По ее словам, "формальный процесс завершится в ближайшие дни".

Речь идет, по данным европейских источников, о внесении восьми человек в черный список ЕС. Информацию, что эти санкции включают только внесение нескольких физических лиц в черный список, подтвердил и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.