Лавров обсудит с главой МИД Словакии работу ОБСЕ, Украину и двусторонние отношения

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры со своим словацким коллегой, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком. Основными темами беседы станут приоритетные направления работы ОБСЕ в 2019 году, в частности деятельность Контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, разрешение кризисов в Приднестровье и Нагорном Карабахе и борьба с общими для всех государств - участников организации угрозами, такими как международный терроризм и наркотрафик.

Кроме того, министры планируют обсудить развитие двусторонних торгово-экономических и межпарламентских связей.

Этот визит в Россию станет для Лайчака уже вторым за последние четыре месяца, в прошлый раз он приезжал на переговоры с Лавровым в начале октября. Тогда в центре внимания также были деятельность ОБСЕ и двусторонние отношения, обстановка в Сирии и Ираке. В ходе предыдущего визита выпускник МГИМО Лайчак провел лекцию для студентов в альма-матер, рассказав о глобальной политической обстановке и планах по участию в президентских выборах в своей стране.

Кризис на Украине

Как отмечается в комментарии дипведомства РФ в преддверии переговоров, помимо работы Контактной группы, стороны обменяются мнениями по деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. "Работа этой миссии особенно важна в контексте приближающихся президентских выборов, нарушения языковых и образовательных прав граждан, разгула неонацизма и спровоцированного властями церковного раскола", - подчеркнули в МИД РФ.

В декабре Лайчак обратил внимание на то, что урегулирование украинского кризиса станет основным приоритетом работы ОБСЕ в 2019 году. "Украина - наш сосед, и мы хорошо знакомы с ситуацией. Надеемся использовать наши знания для того, чтобы помочь прийти к решению", - сказал он.

Стоит отметить, что Лайчак в январе посетил Украину для ознакомления с положением дел на юго-востоке страны, а в феврале призвал Киев допустить российских наблюдателей на президентские выборы 31 марта.

Кроме того, сейчас ЕС обсуждает введение новых антироссийских санкций за инцидент с украинскими моряками, задержанными в районе Керченского пролива. Как заявил Лайчак, меры включают внесение в черный список нескольких физических лиц.

Общие вызовы

Главы МИД двух стран затронут общие угрозы, к которым, помимо активности международных террористических организаций и наркокартелей, относятся также организованная преступность и противоправная деятельность в киберпространстве. В повестке встречи сотрудничество между ОБСЕ и ОДКБ, СНГ и ШОС, ход реализации проектов ОБСЕ по подготовке сотрудников органов правопорядка из Афганистана и Сербии в учебных центрах МВД РФ.

Энергетика и экономика

Как отметил Лайчак в ноябре в интервью братиславской газете Pravda, основными составляющими двусторонних отношений являются экономика и энергетика. "После введения [антироссийских] санкций произошло выразительное падение [взаимодействия], но в прошлом (2017) году взаимный товарооборот возрос на 22%, почти на 20% больше российских туристов посетило Словакию", - сказал он. Между тем Братислава обеспокоена строительством газопровода "Северный поток - 2", считая что в основе проекта лежат геополитические цели, и выступает за сохранение иных маршрутов транзита газа из РФ в Европу - через территорию Словакии и Украины.

Лайчак также не раз делал акцент на том, что "Словакия заинтересована в прагматичных и конструктивных отношениях с Россией с упором на развитие сотрудничества в области энергетики, торговли, туризма и инвестиций, включая прямое взаимодействие между регионами обеих стран". "Россия является одним из важнейших торговых партнеров республики за пределами ЕС", - подчеркнул он.

Положительную динамику взаимодействия констатировал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, 13 февраля на встрече с председателем Национального совета (однопалатного парламента) Словакии Андреем Данко он отметил позитивное развитие торгово-экономических и межпарламентских отношений.

Споры вокруг ремонта вооружений

Одним из источников противоречий является спор вокруг ремонта российских вертолетов в Словакии. В 2016 году принадлежащая Министерству обороны Словакии компания LOTN выиграла проведенный НАТО тендер на обслуживание этих машин. В холдинге "Вертолеты России" заявили, что у LOTN нет права на выполнение капитального ремонта Ми-17В-5, и сняли с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию вертолетов, нелегитимно отремонтированных в Словакии.

Этот вопрос поднимался в ходе совместной пресс-конференции глав МИД РФ и Словакии по итогам их прошлой встречи. При этом Лайчак тогда исключил возможность того, что ситуация может негативно повлиять на двусторонние отношения. "Есть вопросы, связанные с правом лицензии [на ремонт вертолетов российского производства], и есть некоторые точки зрения, которые не совпадают, - признал словацкий министр. - Но очень важно, что есть стремление решить эти вопросы".