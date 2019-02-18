На конференции клуба "Валдай" обсудят борьбу с терроризмом и восстановление Сирии

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Восьмая Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" открывается во вторник в российской столице. За два дня дискуссий участники обсудят борьбу с терроризмом, восстановление Сирии, систему коллективной безопасности на Ближнем Востоке, а также перспективы мировых рынков углеводородов.

Форум под названием "Ближний Восток: новый этап, старые проблемы?" пройдет в партнерстве с Институтом востоковедения РАН. Как сообщили ТАСС организаторы, мероприятие объединит более 60 участников из 16 стран, включая Сирию, Иран, Турцию, Палестину. Среди них министр, советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Бусейна Шаабан, советник премьер-министра и глава администрации премьер-министра Ирака Абдулкарим Хашим Мустафа, заместитель министра иностранных дел Египта по арабским делам Мухаммед эль-Бадри, заместитель министра иностранных дел Ирана, президент Института политических и международных исследований (IPIS) Сайед Казем Саджадпур, советник президента Палестины Набиль Шаат.

По словам председателя Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, география конференции в этом году расширилась. "Из Магриба больше сейчас участников, Ирак представлен более обстоятельно", - сказал он в преддверии мероприятия.

По традиции, на пленарной сессии выступит спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. В пресс-службе клуба не исключают участия в конференции представителей других российских ведомств.

Болевые точки Ближнего Востока

Как рассказал научный руководитель Института востоковедения РАН академик Виталий Наумкин, участники конференции сконцентрируются на самых болевых точках Ближнего Востока. "Это, естественно, борьба с радикализмом, экстремизмом, терроризмом. Много об этом говорят, но нельзя сказать, что ему нанесен какой-то убийственный урон, несмотря на то, что ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая группировка) лишено территории, лишено двух своих столиц, эта организация не разбита. Даже если она полностью исчезнет, не исчезнут другие, может быть, появятся новые", - указал эксперт.

Он также подчеркнул, что концентрация боевиков в сирийском Идлибе остается "головной болью для всех". "Это многие тысячи боевиков, которые готовы сражаться, и симпатии к этому "делу" и на Востоке, и даже на Западе остаются немалыми", - отметил востоковед.

По его словам, одной из центральных тем конференции станет также проблема войны и дипломатии. "Что сегодня делает дипломатия, решаются ли военные вопросы, вопросы безопасности с помощью дипломатии и наоборот. Как эти две темы связаны между собой", - пояснил он.

Особое внимание специалисты уделят вопросам формирования коллективной безопасности на Ближнем Востоке и ситуации на международных рынках углеводородов. "Я думаю, что конференция внесет свой вклад в решение этих вопросов", - подытожил Наумкин.