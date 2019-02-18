Патрушев обсудит в Тюмени безопасность на транспорте и в школах Урала

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет во вторник в Тюмени совещание по вопросам безопасности на транспорте и в учебных заведениях Урала. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности на транспорте и в образовательных организациях", - говорится в сообщении.

В СБ РФ отметили, что в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, главы регионов округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

В мае прошлого года на совещании в Саратове Патрушев назвал деятельность иностранных спецслужб и курируемой ими российской оппозиции среди факторов, способствующих развитию экстремизма и деструктивных течений в школах. К числу других факторов, влияющих на экстремизм в молодежной среде, он отнес внутренние проблемы: низкие уровень и качество образования, проблемы с трудоустройством, социальное неравенство, отсутствие доступной культурно-досуговой среды.

Что касается безопасности на транспорте, то эта тема регулярно оказывается в центре внимания на совещаниях, которые секретарь Совбеза проводит в различных федеральных округах России. В июле прошлого года он подверг критике ситуацию на Дальнем Востоке, где объекты транспорта остаются уязвимыми для преступных посягательств террористов. Также Патрушев заявил, что встревожен недостатками в аварийно-спасательном обслуживании аэропортов округа. В августе на совещании в Орле он отметил недостатки в защищенности объектов транспорта в Центральном федеральном округе, потребовав усилить надзор со соблюдением соответствующих норм в этой сфере.