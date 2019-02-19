"Единая Россия" предлагает упростить подачу деклараций для муниципальных депутатов

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" внесет в Госдуму на весенней сессии законопроект, упрощающий подачу деклараций для муниципальных депутатов. С помощью поправки планируется сократить объем документов, которые те обязаны подать, сообщил во вторник секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на межрегиональном муниципальном форуме общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" в Хабаровске.

"Хочу сказать, что поправки к закону разработаны, и в ходе весенней сессии эти поправки будут внесены в Государственную думу, мы избавим наших депутатов от избыточного перечня [документов] и существенным образом облегчим вопрос декларирования", - сказал Турчак.

Он уточнил, что тема декларирования муниципальных депутатов и в первую очередь депутатов поселений поднимается почти на всех подобных встречах. По его словам, депутаты вынуждены собирать слишком большое объем документов для подачи декларации о доходах. "По сути каждая декларационная кампания превращается в сбор двух томов справок и прочих документов", - отметил Турчак.