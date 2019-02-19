Матвиенко: Россия видит большие перспективы в расширении ВТС с Брунеем

БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН /Бруней/, 19 февраля. /ТАСС/. Россия видит большие перспективы в развитии и расширении военно-технического сотрудничества (ВТС) с Брунеем. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Большие перспективы мы видим в развитии и расширении военно-технического сотрудничества, тем более что уже подписаны важные документы, есть правовая основа для такого сотрудничества, продолжаются контакты наших специалистов в этой сфере", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Законодательного совета Брунея Абдулом Рахманом Таибом.

Также спикер Совфеда считает, что необходимо продолжить практику взаимных дружественных заходов кораблей в порты России и Брунея. "Очень хороший отклик в России и, я знаю, в Брунее нашли заходы наших кораблей Военно-морского флота в порты Брунея. Мне кажется, это имеет значение не только в плане укрепления сотрудничества в сфере безопасности и военного сотрудничества, это и гуманитарная, на мой взгляд, очень важная миссия - дружеские заходы кораблей российского Военно-морского флота, так же как и возможные перспективы захода кораблей Военно-морского флота Брунея в Россию", - подчеркнула Матвиенко.