Дипломаты КНДР и России обсудили двустороннее сотрудничество в неформальной обстановке

ПХЕНЬЯН, 19 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора и заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль обсудили вопросы двусторонних отношений в неформальной обстановке во время просмотра волейбольного матча и совместного ужина. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в ходе встречи без галстуков "проработаны некоторые темы намеченного на начало марта заседания межправительственной комиссии по торгово- экономическому и научно-техническому сотрудничеству, изложены позиции сторон по графику межмидовских консультаций, некоторые из которых вскоре пройдут в Москве". Как сообщает диппредставительство, "состоялся обмен мнениями по предстоящим мероприятиям, приуроченным к 100-летию Первомартовского движения в Корее, 70-летию подписания первого двустороннего соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между нашими странами, 5-летию воссоединения Крыма с Россией".

По информации посольства, дружеская встреча состоялась 18 февраля по приглашению замглавы МИД КНДР Им Чхон Иля и была приурочена к празднованию Нового года по лунному календарю. "На спортивной площадке МИДовского Дома приемов "Кобансан" состоялся волейбольный матч между нашей командой и молодежью из Первого европейского департамента внешнеполитического ведомства КНДР, завершившийся, естественно, боевой ничьей, - отмечается в сообщении дипмиссии. - Затем мы отведали блюда "кобансанской" кухни, причем, чтобы удивить нас, в качестве главного блюда корейские повара предложили селедку, засоленную по русскому рецепту. Надо сказать, что сюрприз нам понравился".

Как отмечает посольство, "мероприятие удалось", так как дипломаты двух стран хорошо провели время в кругу своих друзей, а также российский посол и замглавы МИД КНДР смогли обсудить вопросы двусторонних отношений и наметить конкретные мероприятия, "которые позволят поднять их на новый, более высокий уровень".