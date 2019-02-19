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Политический кризис в Венесуэле

Захарова назвала шантажом призыв Трампа к военным Венесуэлы поддержать оппозицию

Президент США ранее предложил военным Венесуэлы пропустить гуманитарный конвой и быть амнистированными или "потерять все"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Обращение президента США Дональда Трампа к венесуэльским военным с призывом поддержать оппозиционные силы Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо, либо "потерять все" стоит воспринимать как шантаж. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Трамп во время выступления в Международном университете штата Флорида в Майами предложил венесуэльским военнослужащим поддержать оппозицию страны, в частности, пропустить гуманитарный конвой и быть амнистированными, либо "потерять все".

"Шантаж как способ возвращения "демократии" венесуэльскому народу", - написала Захарова на своей странице в Facebook, комментируя заявление американского президента.

 

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, Дональд
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