В Петербурге главы избиркомов обсудят возможные изменения выборного законодательства

"Организаторы выборов обсудят возможные изменения избирательного законодательства, а также мероприятия по цифровизации избирательного процесса в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Четвертое заседание совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге, участники обсудят возможную корректировку выборного законодательства. Об этом сообщается во вторник на официальной странице ЦИК России в Facebook.

В частности, одной из тем станет внедрение цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса: избирателей, кандидатов, наблюдателей и членов избирательных комиссий.

Заседание пройдет в здании администрации Санкт-Петербурга. Ожидается, что в нем примет участие глава ЦИК Элла Памфилова, которая 21 февраля приедет в Петербург. Вечером 21 февраля у нее запланирована встреча с участниками избирательного процесса, представителями партий и общественных организаций, сообщается на сайте ЦИК.

Совет председателей региональных избиркомов был создан по решению ЦИК в конце 2016 года. Его возглавляет председатель ЦИК. Срок полномочий совета составляет один год, после чего производится ротация. Заседания совета должны проходить раз в полгода.