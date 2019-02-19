Патрушев: уязвимость транспорта для атак террористов остается высокой

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уязвимость объектов транспорта для террористических угроз остается высокой.

"В условиях сохраняющихся террористических угроз и высокой степени уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и самих транспортных средств обеспечение безопасности населения на транспорте является приоритетной задачей не только специальных служб, правоохранительных органов, но и собственников транспортной инфраструктуры и транспорта", - заявил он на совещании в Тюмени. Говоря о проблемах в этой сфере на Урале, Патрушев назвал в их числе невыполнение требований законодательства о транспортной безопасности. В частности, собственники часто не выполняют требования по инженерно-техническому оборудованию транспортной инфраструктуры и транспорта, не проводят оценку их уязвимости, халатно относятся к разработке планов обеспечения безопасности.

"Порой в погоне за снижением финансовых затрат игнорируется обязательность проведения аттестации всех сотрудников подразделений безопасности, формально осуществляется их специальная подготовка", - добавил секретарь Совбеза России. "Существующая практика привлечения частных охранных организаций к обеспечению безопасности на транспорте не позволяет им в силу установленной законодательством компетенции в полной мере реализовывать задачи по антитеррористической защищенности объектов", - подчеркнул он.

Патрушев заявил, что факторами снижения безопасности автоперевозок на Урале стали неудовлетворительное состояние дорожной сети, наличие нелегальных перевозчиков и высокий износ транспортных средств. Что касается воздушного транспорта, то здесь он отметил "случаи нецелевого использования денежных средств, полученных в виде сбора за обеспечение авиационной безопасности".