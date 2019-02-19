Богданов заявил о превращении ИГ в подпольную террористическую сеть

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) превратилась в подпольную террористическую сеть и активизировала вербовочную деятельность в странах, куда возвращаются боевики. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, выступая на пленарной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай".

"Ситуацию осложняет превращение ИГ после утраты территории в подпольную террористическую сеть, ее ориентация на развертывание диверсий и вербовочную деятельность, в том числе в странах, куда возвращаются боевики, - сказал дипломат. - Особенно активизировались боевики в пропагандистской сфере".

Об ИГ в Ираке и Ливии

В частности, по словам дипломата, группировка перешла в Ираке к диверсионной войне, делая ставку на разжигание суннито-шиитского конфликта.

"В Ираке, несмотря на завершение военной операции против ИГ, предпосылки для дестабилизации обстановки, к сожалению, сохраняются, - сказал он. - Недобитое игиловское подполье перешло к диверсионной войне, делая ставку на разжигание суннито-шиитского конфликта".

Кроме того, как отметил Богданов, ИГ наращивает активность в Ливии, укрепляя связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). "В Ливии, в том числе в Триполи, ИГ наращивает активность, - заявил он. - Группировка укрепляет связи с "Аль-Каидой".

Об ИГ в Афганистане

Активизируются и боевые операции террористов в Афганистане, заметил замглавы МИД РФ. "Районы контроля ИГ в Афганистане расширяются, а боевые операции активизируются", - сказал он.

По словам дипломата, опасность перетекания боевиков с Ближнего Востока на постсоветское пространство через территорию Афганистана возросла. "Растет опасность перетекания ближневосточного терроризма на постсоветское пространство через территорию Афганистана", - заявил Богданов.

В новость были внесены изменения (11:00 мск) — добавлены цитаты