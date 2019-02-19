Лавров: навязывание чуждой политики на Ближнем Востоке привело к краху баланса в регионе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Попытки навязать странам Ближнего Востока чуждые им модели развития привели к краху складывающегося много веков баланса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в послании участникам ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай". Текст послания зачитал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Ближний Восток, проходящий через период тяжелых испытаний, по-прежнему занимает одно из центральных мест в глобальной повестке дня. От того, как будет развиваться ситуация в регионе, зависит не только будущее его государств, но и международная безопасность и стабильность", - отметил министр в своем послании.

"Методы геополитической инженерии, попытки навязать народам Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе и силовым путем, чуждые им модели развития и ценности привели к ослаблению или краху государств и в целом ряде стран беспрецедентному всплеску международного терроризма, масштабному миграционному кризису, нарушению складывающегося веками этно-конфессионального баланса", - указал Лавров, добавив, что ситуация осложняется тем, что не преодолен палестино-израильский конфликт.

Как подчеркнул глава МИД РФ, Россия последовательно выступает за преодоление проблем региона политико-дипломатическим путем при неукоснительном соблюдении международного права.

Восьмая ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" началась во вторник в российской столице. За два дня дискуссий участники обсудят борьбу с терроризмом, восстановление Сирии, систему коллективной безопасности на Ближнем Востоке, а также перспективы мировых рынков углеводородов.