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Секретарем удмуртского отделения "Единой России" переизбран Владимир Невоструев

За его кандидатуру проголосовали 162 человека

ИЖЕВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Участники XXXI конференции удмуртского регионального отделения "Единой России" во вторник переизбрали новым секретарем партии первого зампредседателя Госсовета региона Владимира Невоструева.

В ходе тайного голосования за Невоструева проголосовали 162 делегата. Второй кандидат, руководитель депутатской фракции "Единая Россия" в Госсовете Удмуртии Анатолий Наумов набрал 31 голос. Всего в голосовании приняло участие 196 человек, три бюллетеня признаны недействительными.

Невоструев был впервые избран секретарем отделения партии в декабре 2016 года, тогда он являлся председателем регионального парламента.

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РоссияУдмуртия
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