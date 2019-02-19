{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: Россия надеется, что Словакия сможет обеспечить консенсус в рядах ОБСЕ

Глава российского дипведомства обратил внимание, что председательство страны в организации пришлось на не очень простой период
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Словакия в период своего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) найдет оптимальные пути решения актуальных проблем на основе консенсуса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

"Мы рассчитываем, что ваш опыт государственной работы и международной работы, в том числе в ООН, позволит вам совместно со всеми странами ОБСЕ искать оптимальные пути решения сохраняющихся проблем и обеспечивать продвижение по тем направлениям, где складывается консенсус, каковой является основой деятельности ОБСЕ", - отметил российский министр, обращаясь к своему словацкому коллеге.

Лавров обратил внимание на то, что "председательство Словакии в ОБСЕ пришлось на не очень простой период, когда целый ряд инструментов, к которым все привыкли и которые обеспечивали стратегическую стабильность, подвергаются эрозии". "Остаются неурегулированными конфликты, в том числе на пространстве ОБСЕ, никуда не исчезает, к сожалению, угроза терроризма, наркотрафика, нелегальной миграции, - указал он. - Продолжается достаточно серьезная борьба - не всегда по правилам - в мировых торговых вопросах, да и процессы вмешательства во внутренние дела, в том числе внутренние дела европейских стран, стран ОБСЕ, также продолжаются".

Российский министр упомянул о том, что его словацкий коллега недавно побывал на Украине. "Хотели бы послушать ваши оценки наряду с другими идеями, которые вы выдвинули в качестве действующего председателя ОБСЕ и которые мы в целом разделяем", - сказал в этой связи Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСловакияРоссияЛайчак, Мирослав
Кризис в Сирии
Лавров: РФ считает нелегитимными планы США распределять контроль в буферной зоне в Сирии
Читать полностью